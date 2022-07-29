Deniz Kuvvetleri personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı - Haberler

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Deniz Kuvvetleri personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Deniz Kuvvetleri personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Deniz Kuvvetleri Karargahı personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

 - Güncelleme:

Deniz Kuvvetleri Karargahı personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kan bağışı, can bağışı demektir. Deniz Kuvvetleri Karargahı personeli, 27 Temmuz'da Türk Kızılay Derneğine kan bağışında bulundu." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, kan veren personelin fotoğrafları da paylaşıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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