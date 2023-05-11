Deniz Kuvvetleri'nin 'Kurtaran-2023 Tatbikatı' basın safhası başladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği 'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 41 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra ediliyor.

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği 'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 41 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 5-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 'Kurtaran 2023 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, 2 denizaltı, 2 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 deniz karakol uçağı, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 SAT botu, Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C-130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, ABD'den 1 deniz karakol uçağı, Romanya'dan 1 dalış timi görev alıyor.