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Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemi ve denizaltılar fırtına dinlemeden görev başında

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlık gemi ve denizaltıların zorlu hava şartlarında görev başında olmaları ile ilgili paylaşım yaptı. MSB'den yapılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların fırtına ve zorlu hava şartlarında yaptıkları görevlerden kesitler paylaşılarak, 'Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri' denildi.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemi ve denizaltılar fırtına dinlemeden görev başında

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlık gemi ve denizaltıların zorlu hava şartlarında görev başında olmaları ile ilgili paylaşım yaptı.

MSB'den yapılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemi ve denizaltıların fırtına ve zorlu hava şartlarında yaptıkları görevlerden kesitler paylaşılarak, "Her mevsim özleriz biz masmavi denizleri. Rüzgarlar, fırtınalar durdurmaz bizleri" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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