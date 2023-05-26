Deniz Kuvvetleri'ne 9 ZAHA teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 9 zırhlı amfibi hücum aracının (ZAHA) teslimatı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel savunma sanayi şirketinde 'ZAHA Teslim ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) Modernizasyon Projesi İmza Töreni'ne katıldı. Programda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak 9 ZAHA'nın teslimatı yapıldı. Modernizasyon projesinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 305 beygir güç grubuna ve amfibi kabiliyete sahip 52 GZPT, modern alt sistemler ile donatılacak. 2000'li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen ve birçok operasyonda görev yapmış olan GZPT'lerin en az 20 yıl daha yüksek performansla görev yapması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Burada 23 adet amfibi hücum personel aracı, 2 adet amfibi hücum komuta aracı, 2 adet de amfibi kurtarma aracı olmak üzere toplamda 27 adet ZAHA'nın tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu konuda genel savunma sanayi politikamızın hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi özellikle stratejik alanlarda tamamen kendine yeterli bir ülke olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz" dedi. ZAHA'nın üzerinde test havuzuna girerek deneyimleyen Demir, "Gayet iyi. Zırhlı amfibi aracımız bu malum. Hem Kara Kuvvetleri'miz hem Deniz Kuvvetleri'miz kullanacak. Amfi bir özelliğe sahip. Dünyada çok az örneği bulunan, belki de şu anda dünyanın en iyisi diyebileceğimiz. Gerek içindeki donanımları ve kabiliyetleri ile gerekse atış gücüyle beraber üstüne koyacağınız sistemler ile çok değişik bir formata bürünebilir. Çeşitli opsiyonlar var tabii ki; komuta aracının kendine göre özellikleri var" diye konuştu.