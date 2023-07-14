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Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları Nedeniyle Şehir Hatları Seferlerinde İptaller

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Şehir Hatları AŞ, yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Boğazı'nın uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Şehir Hatları AŞ, yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 12.00-13.00 saatlerinde yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nın uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Yarış nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinin yapılamayacağı, bazı hatlarda da gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, iptal olan seferler şöyle sıralandı:

"Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Eyüp- Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Üsküdar-Aşiyan."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

İstanbul Boğazı Kasımpaşa Üsküdar Güncel Haberler

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