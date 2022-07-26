DENİZ KUVVETLERİ KUPASI'NDA YARIŞAN TEKNEYE YUNAN TACİZİNİ SAHİL GÜVENLİK BOTU ÖNLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarış'ına katılan 'Good Day Sunshine' isimli yelkenli tekne, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından 30 dakika boyunca taciz edildi. Sahil Güvenlik Botu durumu fark edip, telsiz anonsuyla teknedekilere Sakın rotanızı değiştirmeyin çağrısı yaptı. Ardından yelkenli tekneyi korumaya alan Türk Sahil Güvenlik ekibi, yaptığı manevralarla Yunan unsurunu bölgeden uzaklaştırdı.

51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı 22 Temmuz'da İstanbul Çengelköy'den başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde sona erecek yarışa 4'ü yabancı 30 tekne katıldı. Yarışa katılan 'Good Day Sunshine' isimli yelkenli tekne, 9 kişilik ekibiyle, 72 saat süren yolculuğun ardından dün saat 11.00 sıralarında Bodrum açıklarına ulaştığında, Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildi.

DALGA YARATARAK TEKNEYİ ALABORA YAPMAYA ÇALIŞTI

Yunan Sahil Güvenlik botu, yelkenli tekneyi batırmak için çevresinde tur atarak dalga yarattı. Teknenin kaptanı Murat Tan ve beraberindekiler su alan dümeni kırık yelkenliyi acil durum dümeniyle tutmaya çalışırken, korku dolu anlar yaşandı. Bölgede devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik Botu durumu fark edip, telsiz anonsuyla teknedekilere Sakın rotanızı değiştirmeyin çağrısı yaptı. Ardından da yanına gittiği yelkenli tekneyi korumaya aldı. 30 dakika süren tacizin ardından Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurunu bölgeden uzaklaştırıp, yelkenli teknenin yarışı güvenli şekilde tamamlamasını sağladı. O anlar yelkenlidekiler tarafından anbean görüntülendi.

'ÇOK HIZLI VE SÜRATLİ ŞEKİLDE ÜZERİMİZE TEHLİKELİ HAMLELER YAPTILAR'

Yaşadıkları o anları anlatan yelken antrenörü ve tekne kaptanı Murat Tan, 51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafeyi geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzda Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Türk Sahil Güvenlik Botumuz onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldi. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlar da bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz, tek bayrak kırmızısı tekne. Belki de onu görerek geldiler. 30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik. Dümenimiz arızalı, acil durum dümeniyle mücadele ediyoruz. Ekip rüzgardan dolayı tutunmaktan zorlanıyor. Dalga oluşturuyorlar, riskli ortam yapıyorlar ve bu arada motorumuz çalışmıyor sadece yelkenimiz var. Sahil Güvenlik geldi. Komutan telsizden anons geçip, 'Yarışan tekne sakın rotanı değiştirme' dedi. Biz de telsizden 'Tabii ki rotamızı değiştirmeyeceğiz' dedik. Haçlı Ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz. Teknede 9 kişiydik bizim için çok heyecanlı ve korkutucuydu. Yaptıkları dalgadan dolayı biraz su aldık. Daha sonra bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı dedi.Oğuzhan Uçoğlu da Korku dolu bir 30 dakika yaşadık. Bu kadar ciddi bir şey daha önce yaşamadık. Batırmaya çalıştılar, gerçekten ürkütücüydü diye konuştu.Yeykenli teknedekilerden İsmail Kaan Bozkurt, Yunan tacizine maruz kalmak beni çok korkuttu. Çok hızlı ve süratli şekilde üzerimize tehlikeli hamleler yaptılar. ifadesini kullandı.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada ise 25 Temmuz 2022 tarihinde saat 08.50'de Bulamaç Adası 3.8 deniz mili (yaklaşık 7 km) güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışına katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen önleme manevraları ile engellenmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır denildi. (DHA)