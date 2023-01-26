Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Karadeniz'de mayın mesaisi

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz karakol uçakları, karakol gemileri ve mayın avlama gemileri, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit ve imhası amacıyla 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz karakol uçakları, karakol gemileri ve mayın avlama gemileri, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit ve imhası amacıyla 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi. Sualtı savunma (SAS) timlerince bugüne kadar 4 mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) alınan bilgilere göre, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca alınan tedbirler uygulanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasının ardından 18 Mart 2022'de yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarıldı. Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı. İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken mayın tespiti halinde imha etmek üzere sualtı savunma (SAS) timleri ise yüksek hazırlık durumuna geçirildi.

Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında toplam 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi. Gözetleme faaliyetleri, Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri ile koordine edilerek gerekli bilgi paylaşımı da yapıldı.

26 Mart'ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart'ta İğneada ve 6 Nisan'da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra 18 Ekim'de Kırklareli Kıyıköy açıklarında tespit edilen 1 mayın daha SAS timleri tarafından imha edildi. Öte yandan; Bulgaristan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Karadeniz'de tespit edilen 1 mayının imha edildiği belirtildi. (DHA)