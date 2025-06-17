Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Özel Öğrencilere Konser Verdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Ortaokulunda özel öğrencilere konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müzikle buluşan yüreklerde coşku, sevinç ve gurur bir aradaydı. Sanatın birleştirici gücüyle özel çocuklarımızla unutulmaz bir gün yaşadık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından, Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Ortaokulunda özel öğrencilere yönelik verilen anlamlı bando konserinden renkli kareler." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konsere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.