Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan Karabulut Son Yolculuğuna Uğurlandı

KALP yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden 13. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

13. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında hayatını kaybetti. Karabulut için bugün Levent'te bulunan Afet Yolal Camii'nde öğlen namazının ardından askeri tören düzenlendi. Törene 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, emekli askerler ve Karabulut'un sevenleri katıldı. Karabulut'un ailesi tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törenin ardından Karabulut'un cenazesi top arabasıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.