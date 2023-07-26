Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan Karabulut Hayatını Kaybetti
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13'üncü Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze yarın İstanbul'da düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilecek.
13'üncü Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karabulut, kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında vefat etti.
Karabulut'un cenazesinin yarın İstanbul'da Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenecek askeri törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Orhan Karabulut, 1988-1990 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yapmasının ardından emekli olmuştu.