Deniz Kuvvetleri 29 Gemiyi 19 Mayıs'ta Halkın Ziyaretine Açıyor
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 29 geminin 29 farklı limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Gemiler, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 geminin, 29 limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 19 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde limanlarda ziyaret edilebilecek.
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şunlar:
"Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel