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Deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı

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Deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı.

Deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde deniz kenarında vatandaşlar yaralı bir pelikan görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralı pelikanı Arsuz İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. Yaralı pelikan tedavi edilmek üzere götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Hatay Arsuz Güncel Haberler

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