Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'de öğrenciler, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik yaptı.

"Carettas eTwinning Projesi" kapsamında Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda bir araya gelen 10 öğretmen ve 100 öğrenci farkındalık etkinliği düzenledi.

Katılımcılar, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsalda lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı.

Öğrenciler daha sonra yetkililerden deniz kaplumbağaları hakkında bilgi aldı.

Proje Koordinatörü Aytaç Özbakan, yaptığı açıklamada, "Carettas eTwinning Projesi" kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Amacımız Akdeniz sahillerinde caretta carettaları korumak çünkü hem iklim değişikliği hem de çevre ve insan faktöründen olumsuz etkileniyorlar. Öğrencilerimiz bu tür etkinliklerle doğa bilinci kazanıyor." ifadesini kullandı.

AA / Güncel