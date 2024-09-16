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Deniz Kaplumbağalarının Yuvadan Çıkışı Başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde bu yıl 4 bin 488 yuvadan 169 bin 972 deniz kaplumbağası denizle buluştu. En yüksek yavru çıkışı gerçekleşti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Özel Çevre Koruma Bölgeleri' sınırlarında bulunan 5 ayrı kumsaldaki 4 bin 488 yuvadan çıkan 169 bin 972 deniz kaplumbağası, 2 Eylül itibarıyla denizle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarını koruma ve popülasyonlarını artırma çalışmaları 1989 yılından bu yana devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 kumsal koruma altında bulunuyor. Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alındaki Özel Çevre Koruma Bölgeleri arasında yer alıyor.

GÖKSU DELTASI 2 TÜRÜ BİRLİKTE AĞIRLIYOR

Dünya üzerinde yaşayan 8 tür deniz kaplumbağasından 2'si Türkiye'de Akdeniz kıyılarındaki kumsallara yumurta bırakıyor. Akdeniz'in en büyük yuvalanma alanlarından biri olan Mersin Silifke'deki Göksu Deltası'nda ise Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türleri aynı anda yuvalardan çıkıp denizle buluşuyor. Göksu Deltası aynı zamanda Türkiye'deki önemli Ramsar alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Erişkin kaplumbağalar, mayıs-ağustos ayları arasında sahillerin tenhalaştığı gece saatlerinde kumsala gelip yuva kazıyor ve yumurtalarını bırakıyor. 'Deniz Kaplumbağalarının Korunması ve İzlenmesi Projesi' kapsamında bu yuvalar kafeslenip koruma altına alınıyor. 1,5-2 ayı bulan kuluçka süreci tamamlanınca yavru çıkışları takip ediliyor.

BAKAN KURUM: KORUDUK, GÜN GÜN TAKİP ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki Göksu Deltası'nda yer alan yuvalardan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum'un 'Koruduk, gün gün takip ettik, şimdi güvenle uğurluyoruz. Akdeniz'in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı' notuyla paylaştığı videoda, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas kaplumbağalarının yuvalarından çıkış anları yer aldı.

'EN YÜKSEK YUMURTLAMA VE YAVRU ÇIKIŞI YAŞANDI'

Bakanlığa bağlı TVK Genel Müdürlüğü'nün Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, bu yıl en yüksek yumurtlama ve yavru çıkışının yaşandığını belirterek, "5 Özel Çevre Koruma Bölgemizde bu yıl yaptığımız tespitlere göre 4 bin 888 adet yuva gerçekleşti. Bu yuvalardan da 2 Eylül tarihi itibarıyla 169 bin 972 deniz kaplumbağası denize kavuşmuş oldu. Bu sayı bizi çok sevindirdi. Çünkü son yıllarda gerçekleşen denize ulaşan en yüksek yavru sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan nokta şu; denize ulaşan 1000 yavrunun ortalama 4'ünün erginlik dönemine ulaşması ve yuvadan çıktıkları kumsallara üreme amacıyla geri dönebilmesi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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