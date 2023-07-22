Deniz Kaplumbağalarının Korunması İçin 25 Kumsala Giriş Yasaklandı

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 25 kumsala, deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla günbatımından gün doğumuna giriş yasağı uygulanıyor. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki kumsallarda yavru deniz kaplumbağalarının yuvalardan çıkış süreci başladığı için önlemler artırıldı. Yasaklar 30 Eylül'e kadar devam edecek.

NESLİ tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması, yavruların güvenle denize ulaşabilmeleri amacıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 25 kumsala, günbatımından gün doğumuna giriş yasağı uygulanıyor. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki 25 kumsalda yavru deniz kaplumbağaların yuvadan çıkış sürecinin başlamasıyla önlemler artırıldı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) büyük bölümü Türkiye'de olmak üzere, Akdeniz Havzası'nda yuvalıyor. Muğla'dan Hatay'a kadarki sahil şeridinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) belirlenen 25 kumsalda deniz kaplumbağalarının korunması için uygulama başlatıldı. Yuvalardan yavru çıkışlarının başlamasıyla birlikte ilgili valilikler tarafından bölgelerdeki jandarma, emniyet gibi kolluk birimleri ve ilgili makamlara genelgeler gönderilerek, geceleri sahile insan ve araç girişi yasağından ışık yasağına kurallar yeniden hatırlatıldı.

Yasaklar 30 Eylül'e kadar devam edecek.