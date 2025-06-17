Deniz Kaplumbağalarına Uydu İzleme Cihazı Takıldı

1) UYDU İZLEME CİHAZI TAKILAN 2 DENİZ KAPLUMBAĞASI DENİZE SALINDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 yetişkin deniz kaplumbağası, uydu izleme cihazı takılarak denize salındı. Kaplumbağaların göç yolları ve denizel habitatları takip edilerek, koruma stratejilerine yönelik planlama yapılacak.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve özel bir firmanın iş birliğiyle sürdürülen Miner Turtle Projesi kapsamında Kızılot Sahili'nde kurulan Doğa İzleme Merkezi, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması ve bilimsel verilerin toplanması için çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında başlatılan proje doğrultusunda bugüne kadar 200'den fazla bilim insanı ve gönüllü, sahada gözlem ve koruma faaliyetlerine katıldı. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle özel firma tarafından sağlanan uydu izleme cihazı takılan 2 yetişkin deniz kaplumbağası suya salındı. Etkinliğe, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, EKAD ve TÜPRAG gönüllüleri ile öğrenciler katıldı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, biyolojik çeşitliliğin ülkelerin en stratejik kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir yönetimi için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini anlatan Terzioğlu, 2013 yılında başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'nin tamamlanarak tüm verilerin Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na aktarıldığını söyledi. Terzioğlu, tür koruma eylem planları çerçevesinde bugüne kadar 103 türün korunmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti. Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaların Türkiye genelinde belirlenen 20 yuvalama alanında sürdürüldüğünü dile getiren Terzioğlu, bu alanların 14'ünün Tarım ve Orman Bakanlığı, 6'sının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordineli şekilde korunduğunu söyledi.

TOPLAM 760 BİN 424 KAPLUMBAĞA UĞURLANDI

Terzioğlu, deniz kaplumbağalarının doğdukları sahillere yıllar sonra geri döndüklerini, dolayısıyla yuvalama alanlarının korunmasının türün devamlılığı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Deniz kaplumbağalarına uydu takip cihazı takılarak göç yollarının detaylı inceleneceğini belirten Terzioğlu, "2024 yılı itibarıyla 568 bin 904 caretta caretta ve 191 bin 520 chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 760 bin 424 deniz kaplumbağası denize uğurlandı. Bu rakamlar koruma faaliyetlerinin başarısını ortaya koyuyor. Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik rehabilitasyon çalışmaları da sürüyor. Hatay, Mersin, Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de 5 rehabilitasyon merkezi var. Bu merkezlere ilave olarak Belek bölgesinde yeni bir rehabilitasyon merkezi açılması için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

BİLİMSEL İZLEME VE GÖNÜLLÜ KATILIM

EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan da uydu takip cihazı verileriyle kaplumbağaların doğal habitatlarının belirlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların genişletildiğini belirtti. Projeye destek veren firmanın Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Jale Şakıyan Ateş de bugüne kadar 2 bin 500 yuvanın koruma altına alındığını ve 100 bine yakın kaplumbağanın denizle buluşturulduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLER SAHADA

Proje kapsamında Türkiye ve Avrupa'dan gelen yaklaşık 45 gönüllü, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik saha çalışmalarında görev aldı. Proje sayesinde farklı kültürlerden bireylerin ortak bir çevre bilinci oluşturduğunu belirten Fransız gönüllü Matthieu Faverolle, çalışmaların doğaya, sosyal etkileşime katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik kapsamında deniz kaplumbağalarıyla ilgili resim sergisi açılırken, öğrencilere yönelik bilgilendirici eğitim atölye çalışmaları da yapıldı.