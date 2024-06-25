Her yıl binlerce yavru çıkıyor: Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Mersin Erdemli'deki saha yuvalarla doldu

Her gün gece yarısı çok sayıda deniz kaplumbağası kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumu ile denize dönüyor

MERSİN - Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Mersin Erdemli'deki saha yuvalarla doldu. Her gün gece yarısı çok sayıda deniz kaplumbağası kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumu ile denize dönüyor.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin'de yer alıyor. Kentte her yıl olduğu gibi bu sene de deniz kaplumbağaları koruma altında olan 4 üreme noktasında yuvalarını oluşturmaya başladı. Erdemli ilçesinde yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahili de yüzlerce yuva ile doldu. Özellikle sıcak geçen Haziran ayından itibaren geceleri yoğun olarak kıyıya çıkan deniz kaplumbağaları yumurtalarını bıraktıktan sonra gün doğumu ile birlikte tekrar denizle buluşarak gözlerden kayboluyor. Haziran ayında anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan yavruların 2 ay sonra çıkmaya başlaması bekleniyor.

Bölgede hobi amaçlı gün doğumu eşliğinde olta ile balık tutmaya gelenlerden Erkan Turan da ilk defa bir deniz kaplumbağasının yumurta bıraktığını gördüğünü belirterek, buna şahit olmanın çok güzel olduğunu söyledi.