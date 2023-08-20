Deniz kaplumbağaları için korumaya alınan yuva sayısı, 2 bin 551'e ulaştı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deniz kaplumbağalarının denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yapılan yuva sayısının 2 bin 551'e ulaştığını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deniz kaplumbağalarının denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yapılan yuva sayısının 2 bin 551'e ulaştığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce, deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan 'Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Mersin Göksu deltasında 163 yuva, Antalya Belek'te 1200, Patara'da 426, Fethiye Göcek kumsalında 88, Köyceğiz Dalyan'da ise 674 yuva tespit edildi. Yumurtalarından çıkıp denize koşan yavru deniz kaplumbağalarının korunması için yuvalar, kafesle çevrilerek korumaya alındı. Geçen yıl 1824 olan koruma altındaki yuva sayısı, bu yıl 2 bin 551'e çıktı.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Caretta carettaların yumurtalarını kafesleme yöntemiyle koruma altına alıyoruz. Daha sonra yuvadan çıkan minik dostlarımızın Akdeniz'in mavi sularına kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.