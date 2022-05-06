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Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldıANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinin de aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı. Törende, bazı gruplar tarafından 'Kahrolsun ABD, tam bağımsız Türkiye' sloganları atılarak, şarkılar söylendi. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için saygı duruşunda bulunulup, mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören, sendika temsilcilerinin mezar başında yaptıkları konuşmalarla sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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