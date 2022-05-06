Deniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de anıldı

50 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Dolmabahçe'de anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilişlerinin yıl dönümü nedeniyle CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından 6. Filo protestosunun yapıldığı Dolmabahçe'de, anma töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi, Dolmabahçe'de pankartlarıyla yer aldı ve sloganlar attı. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Meclis Üyesi Pınar Uzun, CHP Gençlik Kolları Sekreteri Ozan Işık, CHP Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Caner Çaykara da katıldı. Törende basın açıklamasını CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın yaptı. Açıklama öncesinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mektupları okundu. Açıklamanın ardından da denize karanfiller bırakıldı.

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