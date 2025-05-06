Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Özgür Özel'e yumruk atan saldırganla ilgili yeni gelişme
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Deniz Gezmiş ve Arkadaşları 53. Yılında Anıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, idam edilmelerinin 53. yılında yapılan anmada, geçmişte yaşanan baskıları ve gençlik hareketinin umut verici etkisini dile getirdi.

(ANKARA) - Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'üncü yılında, "Biz 70'li ve 80'li yıllarda hakikaten çok baskı yedik. Daha iyi olacağız inşallah. Gençlik hareketi de bize bir umut veriyor" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 53. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vallahi bu kalabalık... Biz 70'li ve 80'li yıllarda hakikaten çok baskı yedik. Yani babam emekli oldu, annemin okulunu değiştirdi. Ev sahibimiz ihbar etti, annemle, babamı aldılar, Selimiye Kışlası'na götürdüler. Kardeşim Hamdi'yi kaçırmak zorunda kaldık. Ama bugün gördüğünüz gibi şu şey bize gurur veriyor. Çektiklerimizden de artık şey değiliz. Daha iyi olacağız inşallah. Gençlik hareketi de bize bir umut veriyor."

"Karşı tarafta bir şeytan ordusu var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde yarın yapılacak olan mitinge katılamayacağını söyleyen Bora Gezmiş, oğlu Tayfun'un katılacağını belirtti. Bora Gezmiş, gençlere akıllarını kullanması gerektiğini belirterek, "Karşı tarafta bir şeytan ordusu var. Akıllarını kullansınlar, yanlış yapmayalım. Hep beraber yanlış yapmayalım, ayrışmayalım. Ümidimi hiçbir zaman bırakmadım. Bakın bir sürü kişi şey yaptı. Gençler inanılmaz bir şeyde ortaya çıktılar. Daha da güzel olacak. Her şey güzel olacak. Berkay söylemişti değil mi? Her şey güzel olacak inşallah. Sizler göreceksiniz. Ben 81 yaşına kadar şey yaptım. Bilmiyorum ben görür müyüm, görmez miyim?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.