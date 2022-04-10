Deniz Feneri ve Sadakataşı derneklerinden Yemen'de 1150 aileye gıda yardımı

Deniz Feneri ve Sadakataşı dernekleri Yemen'de ihtiyaç sahibi 1150 aileye gıda kolisi dağıttı, 1500 kişiye iftar yemeği verdi.

Yemen'deki yerel yardım kuruluşu El-Vusul İnsani Yardım Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Feneri Derneği'nin sağladığı finansal destekle 650 yoksul ve yerinden edilmiş aileye gıda kolisi dağıtıldığı, 1000 kişiye de iftar yemeği verildiği belirtildi.

Gıda kolilerinin Taiz, Marib ve Cevf illerinde dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, iftar yemeğinin Hadramevt kentinde verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği'nin sağladığı finansal destekle de, 500 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı, 500 kişiye ise Hadramevt kentinde iftar yemeği verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, dağıtılan gıda kolilerinde un, pirinç, makarna, şeker, yağ ve hurma bulunduğu aktarıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.