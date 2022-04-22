Deniz Feneri Derneği "Yetim Sofrası" Antalya'da kuruldu - Haberler

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Deniz Feneri Derneği "Yetim Sofrası" Antalya'da kuruldu

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Deniz Feneri Derneği 'Yetim Sofrası' Antalya'da kuruldu

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçıların bir araya geldiği iftar programı düzenlendi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçıların bir araya geldiği iftar programı düzenlendi.

Antalya Öğretmenevi'nde düzenlenen program, çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, dernek olarak 26 yıl önce bir Ramazan ayında yola çıktıklarını ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olduklarını dile getirdi.

Geride kalan iki yılda salgın nedeniyle bu tür iftar programlarını gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Koçak, tekrar iftar programlarını düzenleyebilmekten memnuniyeti ifade etti.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın da iftar programlarını Antalya'da 2007'den beri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Temsilcilik olarak sorumluluk bölgelerinde alan el ile veren eli bir araya getirme gayretinde olduklarını ifade eden Sargın, bundan sonra da gayretlerini artırarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Program çocuklar için masal dinletisi, bayram harçlığı ve hediye dağıtımıyla sona erdi.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

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