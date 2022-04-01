Deniz Feneri Derneği ramazanda yardım ulaştırmaya devam edecek

Deniz Feneri Derneği, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü ramazan ayında da güldürmek için projeler hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bir kumanya da sen bağışla" projesi kapsamında, yurt içi ve dışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

Hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan, 4 kişilik aileye 1 ay yetecek yardım kolisine 300 lira bağışlayarak destek olabilecek.

Bu bayram 5 bin yetim çocuğa 175 liralık bayram harçlığı ulaştırmayı hedefleyen dernek, İdlib kırsalında bulunan yetim köyünde anneleriyle beraber kalan 300 yetime de harçlık dağıtacak.

Suriye'de İdlib kırsalında binlerce Suriyeli aileye gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Suriye'deki Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtımına devam edilecek.

Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen dernek, diğer projelerinde de birçok insana yardım eli uzatacak.

"Hem ihtiyaç sahiplerini hem de hayırseverleri mutlu ediyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal, ramazan projeleriyle hem ihtiyaç sahiplerini hem de hayırseverleri mutlu ettiklerini aktardı.

Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de yardım bekleyenleri yalnız bırakmadıklarını belirten Şanal, salgın nedeniyle bu yıl iftar programlarının düzenlenemediğini, bunun yerine sıcak yemek dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Şanal, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu ramazanda da keserek, dul, yetim ve öksüzler ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını anlattı.