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Deniz Feneri Derneği Kurban Bayramı'nda 3 Bin 60 Aileye Yardım Yaptı

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Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği, Kurban Bayramı'nda Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 3 bin 60 aileye kurban eti dağıttı. Dernek temsilcisi Halit Bitkin, yardımların Filistin'e de ulaştırıldığını belirtti.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından Kurban Bayramı'nda Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 3 bin 60 aileye kurban eti dağıtıldı.

Derneğin Kastamonu temsilcisi Halit Bitkin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kendisinin de Kurban Bayramı'nı Çad'da geçirdiğini söyledi.

Afrika'da, Filistin'de ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını anlatan Bitkin, "3 bin 60 ailede 15 bin ferde dağıtım sağladık. Filistin için bağışlanan kurbanlarımızı kavurma yapıp ulaştırmaya çalışıyoruz. Veren ile alan arasında köprü oluyoruz. Kastamonu'da ise derneğimize bağışlanan 240 payın, tespitlerini yaptığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağladık. Bayramı bayram yapan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Mazlum coğrafyalarda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bitkin, şöyle devam etti:

"Bir ayağımız burada sabit kalmak kaydıyla diğer ayağımız mazlum, gönül coğrafyaları dediğimiz coğrafyalarda, ay yıldızlı bayrak altında yardım faaliyetlerinde bulunmaya devam ediyoruz. Elektriğin olmadığı, suyun çok uzaklarda bulunduğu bir coğrafya. Etlerin rüzgarda, güneşte ince ince dilimlenerek kurutulup dibeklerde dövüldüğü bir coğrafyada kurbanlarımızı eda ettik ve geri döndük."

Bitkin, dünyada beklenen tek milletin Türkler olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki dünyanın diğer bölgelerinde pek yok bu hassasiyet. Türkler'de var. Dolayısıyla beklenen insanlar da Türkler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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