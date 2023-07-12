Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi: Kurban Bayramı'nda 45 Bin Etiyopyalıya Yardım Ulaştırdık

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, Kurban Bayramı'nda Etiyopya'nın Jinka bölgesinde 45 bin civarında kişiye yardım ulaştırdıklarını açıkladı. Bitkin, bölgedeki insanların mağdur ve muhtaç olduğunu belirterek, Türk milletinin mazlum insanlara umut olduğunu vurguladı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, Kurban Bayramı'nda 45 bin civarında Etiyopyalıya yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Bitkin, dernek binasında gazetecilere, Kurban Bayramı'nı Etiyopya'nın Jinka bölgesinde geçirdiklerini, Kastamonu'daki vatandaşların verdiği bağışlarla bölgede kurban ve un dağıtım çalışması yaptıklarını kaydetti.

Bölgede 131 kurban kestiklerini, 1500 paket de un götürdüklerini anlatan Bitkin, "Oradaki insanların hayvanın derisini dahi yediğini gördük. Son derece mağdur ve muhtaç insanlar. Yaşam birçok yönden bu coğrafyada zor." diye konuştu.

Bölgenin su gibi birçok temel ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Bitkin, "Tuzlu suyun içildiği bir bölge. Oradaki aileler geniş olduğu için 45 bin civarında kişi, Kastamonu'daki hayırseverlerin emanetlerinden yararlanmış oldu. Mazlum insanların beklediği tek millet var, o da Türk milleti. Orada bunu gördük." dedi.