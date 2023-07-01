Deniz Feneri Derneği, Türkiye ile birlikte 3 kıtada, 18 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine yardım etti. Dernek, kurban eti dağıtımının yanı sıra hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer aldı.

Deniz Feneri Derneği, 3 kıta ve 18 ülkede Kurban Bayramı çalışmalarını yürüterek ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kurban, kardeşinle sevgiyi paylaşmaktır" sloganıyla çalışmalarını yürüten dernek, Türkiye ile birlikte 3 kıtada, 18 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı'nda dünyanın dört bir yanına dağılan gönüllüler, kendilerini bekleyen mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Dernek, Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmadı, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer aldı. Cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane gibi birçok proje yürüten dernek, ağırlıklı olarak kriz, savaş ve kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde kurban çalışması yaptı.

Filistin, Suriye, Yemen gibi çatışmaların yaşandığı yerlerde ihtiyaç sahibi aileler için bağışlanan kurbanların dağıtımını yapan dernek, yine zorlu yaşam şartlarının hakim olduğu Bangladeş (Arakan), Benin, Burkina Faso, Brundi, Çad, Etiyopya, Gana, Kamerun, Mali, Nijerya, Somali, Tanzanya, Togo ve Uganda'da ihtiyaç sahibi insanlar için kurban kesimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Kurbanların yurt içi bağışları, asrın felaketi olarak nitelendirilen illerdeki depremzede kardeşlerimize, yurt dışı bağışları ise açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.