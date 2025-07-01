Deniz Dibi Temizliği Etkinliği İstanbul Boğazı'nda Gerçekleştirildi

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TURMEPA ve Aktif Balıkadamlar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yaparak çok sayıda atık çıkardı. Denizlerin kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara atıkların deniz ekosistemine zararı hakkında bilgi verildi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ekipleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yaptı.

Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Beşiktaş İskelesi'nin önünden denize giren dalgıçlarca kısa sürede çok sayıda atık çıkarıldı.

Atıklar arasında cep telefonları, makyaj malzemesi, kişisel eşyalar, cam şişeler, metal parçaları ile bazı ev gereçleri yer aldı.

Boğaz'daki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinliğe katılanlara atıkların denizlere zararları konusunda bilgi verildi.

TURMEPA Gönüllü Projeleri Koordinatörü Hüseyin Recepoğlu, AA muhabirine, denizlerin yüzde 80'inin karasal kaynaklı kirlilikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Recepoğlu, denizlerin oksijen kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Denizlerimizin altı maalesef kirli ve deniz altından birçok atık çıkardık. Şişeler, kılıflar gibi karada kıyıda gördüğümüz her şey maalesef denizler altından çıktı. TURMEPA'da bugün 4 profesyonel dalgıcımız gönüllü olarak dip temizliği gerçekleştirdi." diye konuştu.

Gönüllü dalgıç Onur Karslı ise denizlerde sigara izmaritleri, bira şişeleri, cam atıklar ve kesici aletler olduğunu dile getirdi.

Karslı, bir ulusun denizlerine sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Denizden çıkarılan atıkların TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi'ne konulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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