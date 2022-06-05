Deniz değil, adeta hurdalık: Lastikten sandalyeye ne ararsan var - Haberler

Deniz değil, adeta hurdalık: Lastikten sandalyeye ne ararsan var

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da '5 Haziran Çevre Haftası' dolayısıyla Marmara Denizi'nde yapılan temizlikten çıkanlar görenleri şok etti. Otomobil lastiğinden sandalyeye, balıkçılık malzemelerinden şemsiyeye kadar onlarca atık deniz zemininden çıkartıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 'Çevre Haftası' dolayısıyla Rumeli İskelesi'nde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte deniz polisi ve gönüllü dalgıçlar tarafından Marmara Denizi'nin dibinde bulunan atıklar tek tek çıkartıldı. Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da, balıkadam kıyafetlerini giyerek temizlik çalışmalarına katıldı. Yapılan temizlikte denizden otomobil lastikleri, araç plakalıkları, lavabo gider boruları, olta malzemeleri, plastik kovalar, su şişeleri, şemsiye, sandalye gibi onlarca malzeme çıkartıldı.

Denizden çıkartılanlar adeta bir hurdalığı andırırken, vatandaşlar da bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Etkinliğe katılarak gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Öncelikle bütün hemşerilerimin dünya çevre gününü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan bu çalışmalar inşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi Süleymanpaşa'da da, Tekirdağ'da da, şehrimizde ki yaşayan vatandaşlarımızın özellikle yeni neslimizin daha bilinçli bir şekilde yetişmesine olanak sağlayacak. Biliyorsunuz biz 3. Yılda aynı faaliyetleri yürütüyoruz ve 3 yılsonunda denizden çıkan istemediğimiz atıkların sayısında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. İlk sene başladığımızda iskelenin her tarafı bu tür atıklarla doluydu, çok şükür artık bunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Önümüzde ki birkaç yıl içerisinde de inşallah bu bilinci tamamıyla oturtmak istiyoruz. Sadece denizin kirliliği ile değil birde sıfır atık kampanyası ile birlikte, özellikle Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'a buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu konuda çok büyük desteklerini gördük. Süleymanpaşa belediyesi Türkiye'de ki tüm belediyeler içerisinde sıfır atık belgesine sahip olan 37. Belediye oldu. Bu gördüğünüz stantlarda ki bütün ürünler sıfır atıktan, sıfır atık çalışmalarında üretilen ürünler. Örneğin; pazarlarda topladığımız meyve sebze gibi atıklar, kompost makinasında işleniyor daha sonra bunu gübre olarak biz kullanabiliyoruz. Hem seralarımızda hem de ihtiyaç halinde okullarda ki organizasyonlarda kullanıyoruz. Çok ta güzel oldu. Gördüğünüz stantlarda ki ise kent konseyimiz, yine gönüllü kadınlarımız ile birlikte kumaş atıklarından çantalar ve benzeri ürünler elde ettiler. Dolayısıyla biz sıfır atık noktasında iyi yerlere gelmek istiyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi 3 yıldır 'Atmazsan Batmaz' sloganı ile çalışıyor bu konuda. En önemli konu öncelikle atmamamız gerekiyor ki şehrimizde batmasın, bu önemli bir konu eğer ki atıklarınızı dışarıya atarsanız ondan sonrada istenmeyen görüntüler ile karşı karşıya kalırsınız. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız gerekiyor en önemlisi bu. Yapmak değil bakmak önemli" dedi.

Etkinlikte öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları ürünler sergilendi. Süleymanpaşa Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ise organik atıklardan ürettikleri gübreleri poşetleyerek vatandaşlara dağıttı.