Deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıksir'gn Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle, 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Burhaniye'de, son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü de endişeye sebep odu. Sahilde yürüyen 60 yaşındaki Kemal İşi, " Devamlı buralara yürümeye geliyorum. Bugün deniz çok çekildiğini gördük. 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Bu, İnşallah deprem habercisi değildir. Denizin çekilmesi bizi bayağı heyecanlandırdı. Normal bir şey midir onu da bilmiyorum" dedi.