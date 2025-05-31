Deniz Çayırlarının Korunması İçin Uyarılar

Deniz Çayırlarının Korunması İçin Uyarılar
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gemlik'teki deniz çayırlarına yönelik kireç dökme olayını eleştirerek, bu tür uygulamaların çevreye zarar verdiğini ve deniz çayırlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir kayıktan deniz çayırlarına kireç döküldüğü görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, AA muhabirine, turizm sezonu başlarken Marmara Denizi çevresinde özellikle yazlık sitelerin sakinlerinin, evlerinin önlerindeki deniz çayırlarını temizlemek için çaba içine girdiğini söyledi.

Bir doğaseverin kendisine gönderdiği görsellerde, bir kişinin kaygı duymadan, gündüz vakti kayığına binip deniz çayırlarının üzerine kireç döktüğünün görüldüğünü anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Bunun üzerine sahil güvenlik birimleri, hızla olaya müdahil oldu. Olay yerine gittiler, yapan kişiyi tespit etmeye çalışıyorlar. Ardından eminim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri gerekli yasal yaptırımları uygulayacaktır. Cezalar çok yüksek, yaptırımlar ağır. Vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor."

"Deniz çayırları tropik ormanlardan 35 kat daha fazla karbonu yutar"

Sarı, deniz çayırlarının koruma altında bir tür olduğuna dikkati çekerek, bununla ilgili bilgilendirme panolarının Marmara Denizi'ndeki plajlara ve sahillere konulması gerektiğini vurguladı.

Deniz çayırlarının denizin akciğeri olduğunu, 1 metrekaresinin günlük ortalama 10 litreden fazla oksijen ürettiğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Tropik ormanlardan 35 kat daha fazla karbonu yutar. İklim değişimine karşı şu anda karbonu, emisyonları azaltmak için çabalıyoruz. İklim değişikliğine karşı en büyük yardımcımız, deniz çayırları ama biz söküyoruz onları. Deniz çayırıyla kaplı alanlarda, olmayan alanlara göre 40 kat fazla canlılık söz konusu. Deniz canlıları için üreme, beslenme, saklanma, barınma alanı oluşturuyor, deniz çayırları."

Sarı, kıyı dolgusu ve tahribin olduğu bölgelerde deniz çayırlarının tamamen kaybolduğunu ya da çok zayıfladığını belirtti.

Vatandaşların denize sahip çıkması, deniz çayırını söken, ona zarar veren herhangi birini gördüklerinde 112'yi arayıp Sahil Güvenlik'e ulaşması gerektiğini ifade eden Sarı, "Marmara Denizi çevresindeki bütün yerel yöneticilerden ricamızdır; üniversite olarak tasarımlar yaptırdık, deniz çayırları ve pinaların korunmasıyla ilgili. Panolarımız, afişlerimiz hazır. Bunları verelim, kendi logolarıyla Marmara Denizi çevresini deniz çayırı bilgilendirme panolarıyla donatalım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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