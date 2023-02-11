Deniz Baykal hayatını kaybetti Güncel Haberler ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti. ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'da yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Deniz Baykal Antalya Ankara Güncel Haberler

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