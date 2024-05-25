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Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verilerek, "Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de görev aldığı Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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