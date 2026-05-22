GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde Deniz Arcak'tan söyleşi ve müzik dinletisi

Gaziantep Üniversitesi İslahiye İİBF'de Tilmen Sürdürülebilirlik Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte Deniz Arcak öğrencilerle bir araya geldi. Arcak, müzik kariyerini paylaştı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sürpriz olarak Fuat Güner ile canlı bağlantı yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF), Tilmen Sürdürülebilirlik Öğrenci Topluluğu'nun koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Arcak öğrencilerle buluştu.

İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı, Deniz Arcak'ı makamında ağırladı.

Etkinlikte Arcak, müzik kariyerine ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, 1990'lı ve 2000'li yılların sevilen pop şarkılarını seslendirdi.

Programın sürprizi ise Fuat Güner ile gerçekleştirilen canlı bağlantı oldu.

Güner, ilerleyen günlerde İslahiye İİBF öğrencileriyle bir araya gelme sözü verdi.

Öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, Deniz Arcak'a teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
