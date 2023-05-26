Deniz Akkaya, Haluk Levent'e hakaret iddialarıyla ilgili ifade verdi

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e 6 Şubat'ta yaşanan deprem sırasında toplanan bağışlarla alakalı olarak iddialarda bulunarak hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Akkaya, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından basın açıklaması yapan Akkaya, "Çok insan daha ağır şeyler söyledi. Ama sıkıntı yok, ben vatandaş olarak gereğini yaptım, bu adama para teslim etmeyin" dedi.

Haluk Levent'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Akkaya, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunda şüpheli olarak ifade veren Akkaya, suçlamaları kabul etmedi.

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI DİLE GETİRDİM"

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Akkaya'nın avukatı Merve Uçanok da, suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığına yönelik ifade verdiklerini ve müvekkiline bu konuyla ilgili mağduriyetler geldiğini ve bunlarla ilgili belgeler sunacaklarını belirtti.