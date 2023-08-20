DENEYİM OKULU? ÖĞRENCİLERİ SAHADA HİZMET VERİYOR

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ' Kağıthane Deneyim Okulu' projesi ile gençler, belediyenin farklı birimlerinde sahaya inerek hizmet vermeye başladı.

Kağıthane'de 16-23 yaşındaki gençlerin deneyim kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri amacıyla oluşturulan projeye gençler yoğun ilgi gösterirken öğrenciler saha çalışmalarında yer alıyor. Projede, 500'den fazla genç, sahada belediye işlerinde çalışıp vatandaşlara hizmet ederek mesleki deneyim kazanma fırsatı buluyor.

Sahaya inen gençlerin kimisi temizlik işçisi oluyor, sokakları süpürüyor, kimisi zabıta olup fiyatları denetliyor, kimisi de yol ve kaldırım yapıyor. Bu vesile ile gençler, birçok farklı alanda iş tecrübesi kazanıyor. Projenin sonunda yapılacak çekilişle gençlere dizüstü bilgisayar, elektrikli scooter, tablet, akıllı saat ve telefon hediye edilecek. Proje aynı zamanda gençlere, gerçek hayatta ekip çalışması, şehir yönetimi, sahada iş deneyimi, farkındalık gibi yetiler de kazandırıyor.

'BU OKULU TÜRKİYE'DE İLK GERÇEKLEŞTİREN BELEDİYEYİZ'

Gençleri saha çalışmaları sırasında ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Kağıthane Belediyesi Deneyim Okulumuz tekrardan hayırlı olsun. Geçen yıl Türkiye'de ilkini gerçekleştirdik. Ülkemizde bunu ilk uygulayan belediye biz olduk. Gençlerimizden yoğun bir talep aldık. Onlarla haftalık kur halinde de 500'e yakın gençlerimiz, deneyim okuluna katıldı. Şu anda da yeşil alanlarda, çöp toplama alanlarında, sokak hayvanlarının olduğu yerlerde, zabıta hizmetlerinde, spor eğitmenliklerinde birçok farklı eğitimlerle tecrübe elde ediyor. Bu tecrübeleri de hayata dair güzel bakış açıları değerleniyor' açıklamasını yaptı.

'HAYATTA 2-0 ÖNE GEÇİYORLAR'

Öztekin, sözlerine son olarak şunları ekledi:

'Evde bilgisayar, tablet başında durmaktan ziyade bu sıcak havada sahada birebir çalışıyorlar. Her birine kolaylıklar, başarılar diliyorum. Sahada gençlerimizle bir araya geldiğimizde, sohbet ettiğimizde de hem teşekkürlerini sunuyorlar hem de elde ettikleri bu tecrübeyle eğitim hayatlarında kendi yaşıtlarına göre 1-0, 2-0 öne geçtiklerini görüyorum. Empati yetenekleri de gelişiyor. Mesela burada çim biçtiğinde; artık yere çöp atmayacaklarını, çöp topladığında, etrafı temiz tutması gerektiğini, sosyal tesisimizde mutfağa girdiklerinde, evde anne babaları su isterken onlara su getirmekte zorlanırken, bizim mutfaklarımızda çok farklı ürünler ortaya koyarak gelen misafirlerimize hizmet ediyorlar.'

'BUGÜN 1 KEDİMİZİ AMELİYAT ETTİK'

Hasköy Bahçesi'nde sahada çalışırken konuşan 23 yaşındaki Begüm Özcan, 'Ailem 23 yıldır bu semtte ikamet ediyor. Ben de bu yüzden Deneyim Okulu'na katılmak istedim. Buradaki farklı müdürlüklerdeki abilerimizin, ablalarımızın yaptığı işlerden deneyim kazanmak istedim. Mesela Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde çalıştım. Bugün bir ameliyata girdik. Bir sokak kedimizin kısırlaştırması vardı, kısırlaştırmasını yaptık. Boğazında da ufak bir yara açıklığı vardı, yara açıklığını da kapattık, tedavi ettik. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü hep merak ediyordum. Buradaki deneyimlerimin ardından artık hayatımda, sokak hayvanlarını gördüğümde onlara arkamı dönüp gitmem. Bir yaralı bile görsem direkt Kağıthane Belediyesi'nin iletişim numarasını arayıp randevu oluşturarak veteriner hizmetlerine götürürüm. Deneyim Okulu'nu bizim için güzelleştiren Sayın Mevlüt Öztekin Başkanımıza da teşekkür ederiz' dedi.

'TEMİZLİK İŞLERİNDE ZORLANDIM'

Yine sahadaki çalışmaları sırasında konuşan 20 yaşındaki Berat Yasin Yeşil ise şunları söyledi:

'Çevre Koruma Müdürlüğü'müzde öncelikle ağaç dikimi, gölet temizliği, ağaç budama ve otları temizlemeyi öğrendik. Daha sonra veterinerlikte hayvan ameliyatı gerçekleştirdik. Çevre temizliği yaptık. Her işi yaparken keyif aldım. En çok keyif aldığım da gençlerle Spor Müdürlüğü'nde spor yaparken eğlenmek oldu. Zorlandığım şeyler de çoğunlukla temizlik yapmak oldu. Aslında dışarıdan baktığınızda bu işler çok kolay gözükebilir. Ama içine girdiğinizde çok, çok zor işler. Bundan sonrasında da insanların işlerini kolaylaştırmak için yere çöp atmamak, yaralı bir hayvan gördüğümüzde belediyemizin müdürlüklerine haber vermek gibi kolaylıkla sağlayacağım.'