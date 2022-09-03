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"Deneyap Teknoloji Atölyesi"ni Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla açtı

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'Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla açtı

Adana'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleşti.

Adana'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022 kapsamında, 26 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Bu kapsamda Çukurova Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Vali Süleyman Elban ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba Havalimanı Adana Güncel Haberler

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