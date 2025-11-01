Haberler

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri yeni mezunlarını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gelecekte büyük işleri bu mühendisler başaracak ve güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak." dedi.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezuniyet törenine Bakan Bak'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve çok sayıda veli katıldı.

Bakan Bak, törendeki konuşmasında mezun olan gençlerle gurur duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Milli teknoloji hamlesini başlatan, önemli mücadeleler veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'de başkalarının mühendisleri değil, bizim mühendislerimiz var. 'Alman mühendisi, İngiliz mühendisi daha iyi yapar.' derlerdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk mühendisleri daha iyi yapar. Gençlik merkezlerimizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla sizlere emek veren öğretmenlere ve ailelere teşekkür ediyoruz. Burada muhteşem bir iş yapılıyor. Türkiye'nin teknoloji yürüyüşünde sizler hazırsınız. Gelecekte büyük işleri bu mühendisler başaracak ve güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak. Selçuk Bayraktar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de onların destekçisi olarak güzel işler yapıyoruz. İnanıyorum ki bu gençlik sadece mazlumun yanında, zalimin karşısında olacak. Bu ülke için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben de bir makine mühendisiyim. Ortaya konulan vizyon bizi gururlandırıyor. TEKNOFEST'teki başarılı çalışmalar bu gençleri güçlendiriyor. Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Mezuniyetleriniz hayırlı olsun. Türk mühendisleriyle beraber milli teknoloji istiyoruz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Güncel
