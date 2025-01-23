Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullarda Temizlik ve Bakım Yapıyor

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, bakım ve onarım işleri yapıyor.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kamuda ücretsiz çalışma yaptırımı kapsamında okullar, öğrencilerin olmadığı zaman dilimlerinde temizlenip onarılıyor.

Bu kapsamda cezalarını denetimli serbestlik kapsamında yerine getiren 17 yükümlü, belirlenen 21 okulun temizlik, bakım ve onarım işlerini yapmaya başladı.

Yükümlülerden oluşturulan mobil temizlik ekibi, okulların yarıyıl tatilinde temizliğini, bakım, onarım ve boya işlerini gerçekleştiriyor.