Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Kütüphane Boyuyor

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında boyacılık eğitimi verilen yükümlüler, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesini boyuyor.

Proje, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülüyor.

Yargılanıp ceza alanların kamu hizmeti yaparak topluma kazandırılması, aynı zamanda okulların da eksikliklerinin giderilmesi amaçlanan projede 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, verilen kursun ardından Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya, badana, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiriyor.

Verilen eğitim sayesinde kalifiye eleman olarak çalışma hayatına kazandırılmaları da hedeflenen projede yükümlülerin, sorumluluk almaları ve köy okullarının da boyanarak kamu yararının artırılması hedefleniyor.

Yükümlüler, kütüphanenin yanı sıra Abdullahpaşa ve Gürçeşme Camisi'ni de boyadı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, kütüphanede yürütülen boya ve tadilat çalışmalarını inceledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, AA muhabirine, denetimli serbestliğin ceza hukukunda alternatif bir modern infaz sistemi olduğunu söyledi.

Denetimli serbestlik ile kişinin ıslahı ve topluma kazandırılmasının esas olduğunu belirten Kılıç, "Şüpheli, sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde, kişi şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendisine birtakım yükümlülükler getirilmektedir. Denetimli serbestlik kapsamında uygulanan kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü bu yükümlülüklerden biridir." dedi.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü, yükümlünün ücretsiz olarak kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir kuruluşta, kurumun yürütmekte olduğu hizmete yardımcı işlerde çalıştırılmasıyla, toplumsal katılım ile yükümlünün iyileştirilmesini amaçlar ve kamu düzeninin sağlanmasını esas alır. Bu yükümlülük ile yükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amaçlanmaktadır."

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliği ile kentte faaliyet gösteren kütüphanelerin boya, tadilat, temizlik ve bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Kılıç, Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen Tahsin Dede tarafından hafta içi her gün iki farklı gruba boyacılık eğitimi verildiğini kaydetti.

Kılıç, "Kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren denetimli serbestlik yükümlülerinin yapmış oldukları bu çalışmayla toplumsal bilgi ihtiyacını karşılayan ve eğitim sistemine yardımcı olmak gibi önemli bir işleve sahip kütüphanelerimiz sağlıklı, temiz ve tazelenmiş mekanlara kavuşturulmaktadır. Özellikle kütüphaneleri sıklıkla ziyaret eden öğrencilerin, bakımlılığın getirdiği ferahlıkta çok daha fazla zaman geçirmeyi tercih etmelerini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi

Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphanede, okuma salonları, çocuk ve görme engelliler bölümü, çok amaçlı salonlar yer alıyor. Deniz manzarasına sahip kütüphanede, okuyucular için kafeterya bölümü de mevcut.

Yeni kütüphanede oluşturulan çocuk bölümü ise çocuklara kitap okumayı sevdirmek için giriş katında rengarenk tasarlandı. Girişi ayrı kapıdan sağlanan bölümde oyun alanları da bulunuyor.