Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Atatürk Stadyumu'nu Temizledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yapımı tamamlanan Atatürk Stadyumunun temizliğini gerçekleştirdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, "Topluma faydalı işte ben de varım" projesi kapsamında inşası tamamlanan Menteşe Atatürk Stadyumunun temizliğini yaptı.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan yükümlüler stadyumdaki inşaat malzemesi kalıntılarını, boya lekelerini ve diğer temizlik işlerini el birliğiyle gerçekleştirdi.

Spora destek vermek amacıyla stadyumun koltuklarını tek tek silen yükümlüler, yeni malzemeleri de yerlerine taşıdı.

Çalışma kapsamında yükümlüler, hem kamuya yararlı bir görev üstlendi hem de toplumsal farkındalık oluşturdu.

Öte yandan inşaatı tamamlanan 6 bin seyirci kapasiteli, stadyumun 2 Kasım'da açılması planlanıyor.