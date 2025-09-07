Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, 1534 Eğitim Kurumunu Yeniledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaz tatili boyunca Türkiye genelindeki 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işlerinin denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adaletinin en önemli amacının toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemek olduğunu belirtti.

Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalmasının hem de onun yeniden topluma kazandırılmasının ceza adaletinin temeli olduğuna işaret eden Tunç, sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

İnsanı onaran adalet anlayışının sahadaki yansımalarından biri olan denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki yükümlülerin kamu yararına işlerde görev alarak hem toplumla uyum içinde yaşadığını hem de cezalarını infaz ettiğini kaydeden Tunç, şunları ifade etti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle donatıldığı okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Yaz tatili boyunca ülkemiz genelindeki 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı. Aydınlık yarınlarımız olan evlatlarımıza, daha da güzelleşen okullarında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum."