Denetimli Serbestlik ve Yeşilay İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Denetimli Serbestlik ve Yeşilay İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
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Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yeşilay Samsun Şubesi arasında bağımlılık danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla iş birliği toplantısı düzenlendi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesi arasında iş birliği toplantısı düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, YEDAM Karadeniz Bölge Koordinatörü sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen, klinik psikolog Nurhanım Gençtürk, şube sorumlusu Ceyda Taşdemir katıldı.

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ve ailelerine yönelik bağımlılık danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, YEDAM'a yönlendirme süreçleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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