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Denetimli Serbestlik Sürecindeki Yükümlüler, Okulun Boyama ve Tadilatını Gerçekleştirdi

Denetimli Serbestlik Sürecindeki Yükümlüler, Okulun Boyama ve Tadilatını Gerçekleştirdi
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocakaymaz Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu, denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler tarafından düzenlenen boyama ve tadilat ile yenilendi. Proje, okulun ara tatilde boş olduğu dönemde gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir okulun boya ve tadilatı işini yükümlüler gerçekleştirdi.

Denetimli serbestlik tedbirine tabi olan ve kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma programından yararlanan yükümlüler, ara tatilde Kandıra Kocakaymaz Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda boyama ve tadilat işlerini yaptı.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumunun katkılarıyla gerçekleştirilen yenileme ve boya işleri sonrasında okul eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Mehmet Salih Çakırtaş, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şefi Bedirhan Çoban da okulu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Okulun müdür yardımcısı Alpay Şimşek, yaptığı açıklamada, "Okulumuz ara tatilde yönetici ve öğretmenlerin olmadığı dönemde Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün projesi kapsamında yükümlüler tarafından boyanmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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