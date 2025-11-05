Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. Yılı Konferansı Kocaeli'de Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen "20. Yılında Denetimli Serbestlik" konulu konferansta, 2005 yılında yürürlüğe giren sistemin bireylerin topluma yeniden kazandırılma yönü anlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) işbirliğinde KOTO salonunda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, 20. yılına girilen Denetimli Serbestlik Sistemi'nin adalet sisteminde kilometre taşı olduğunu söyledi.

Akgün, 2005 yılında yürürlüğe giren sistemin yalnızca cezaları infaz amacı gütmediğini, aynı zamanda bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Sistemin insan odaklı anlayışla infaz süreci sonrasında da etkin olduğuna değinen Akgün, "Geçen 20 yıl içinde denetimli serbestlik müdürlükleri sadece hükümlüleri belirlenen sürelerde denetleyen değil, onları rehabilite eden, eğiten, topluma yeniden kazandırma amacı güden yapıya dönüştü. Bununla psikososyal destek hizmetlerinden eğitim çalışmalarına, kamu yararına çalışan faaliyetlerden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda gösterilen gayretler, adalet hizmetlerine insani bir dokunuş kazandırmıştır." diye konuştu.

Akgün, sistemin, "onarıcı adalet" anlayışıyla hareket ettiğini dile getirerek, bu anlayışın cezanın amacını yalnızca caydırıcılıkta değil, aynı zamanda bireyin topluma kazandırılmasında aranan bir vizyonu temsil ettiğini kaydetti.

Sistemin kendi geleneğini, kültürünü, kurumsal anlayışını ve uzmanlığını oluşturduğuna işaret eden Akgün, "Bundan sonraki süreçte de bizlere düşen, bu kurumsal anlayışı ve kimliği daha ileri, daha teknolojik imkanlarla donatıp sisteme yeniden entegre ederek, adalet hizmetlerine daha etkin, erişilebilir ve insancıl modeli inşa etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından işbirliği yapılan kurum yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Nuri Özder, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, kurum personeli ve üniversite öğrencileri katıldı.