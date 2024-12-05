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Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı

Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı
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İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin ve Denetimli Serbestlik personelinin eğitilmesini hedefliyor.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından imzalandı.???????

Protokolle, yükümlülerin eğitilmesi ve Denetimli Serbestlik personelinin eğitilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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