Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Medipol Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol töreni, Ankara Medipol Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İmza törenine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Pınar, Genel Sekreter Serkan Yiğit, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Evren Karakoç katıldı.

SUÇTAN UZAK, TOPLUMA UYUMLU BİREYLER HEDEFİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerinin desteklenmesi, suçtan uzak, üretken ve topluma uyumlu bireyler haline gelmelerinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadeleye yönelik rehabilitasyon temelli programların geliştirilmesi, ortak proje ve AR-GE çalışmalarıyla denetimli serbestlik sisteminin bilimsel temellere dayalı olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. İş birliği, ceza adalet sisteminin uygulayıcı kurumları ile akademik dünyanın bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek; psikoloji ve hukuk alanındaki öğrenciler için staj, saha çalışması ve gözlem imkanı sağlarken, akademik personelin suç, suçun önlenmesi, bağımlılık, çocuk koruma ve rehabilitasyon gibi alanlarda gerçek vakalara dayalı uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmesine de zemin hazırlayacak. Protokol kapsamındaki tüm faaliyetlerin, kişisel verilerin korunması ve taraf bilgilerinin gizliliği ilkeleri gözetilerek bilimsel temellere dayalı şekilde yürütüleceği belirtildi.