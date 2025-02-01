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Denetimli Serbestlik Hükümlülerinden Okul Boyama Çalışması

Denetimli Serbestlik Hükümlülerinden Okul Boyama Çalışması
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Mersin'in Silifke ilçesinde denetimli serbestlik hükümlüleri, yarıyıl tatilinde okullarda bakım ve boyama çalışmasına katıldı. Hükümlüler, kamu yararına sağladıkları destekle okulların iç ve dış cephelerini boyayarak temiz sınıfların oluşmasına katkı sundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde denetimli serbestlik hükümlüleri, yarıyıl tatilinde okul boyama çalışmasına katıldı.

Hükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin olmadığı ara tatildeki okullarda bakım çalışmalarına destek verdi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, denetimli serbestlik hükümlülerinin boyadığı okullarda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, gazetecilere, denetimli serbestlik hükümlülerinin Halk Eğitim Merkezleri'nde boyacılık kurslarına katıldığına söyledi.

Eğitimi tamamlayan hükümlülerin ara tatildeki okullarda çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Eroğlu, "Bu hizmet sayesinde öğrencilerimiz tertemiz sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Şu ana kadar 18 hükümlümüz eğitimini tamamlayıp 4 okulumuzun iç ve dış cephesini boyadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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