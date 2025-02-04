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Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okullarda Temizlik Çalışması Yürüttü

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Okullarda Temizlik Çalışması Yürüttü
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Bingöl'de denetimli serbestlikte bulunan 10 hükümlü, kamu hizmeti yükümlülükleri kapsamında okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirerek, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasına katkı sağladı.

Bingöl'de denetimli serbestlik hükümlüleri okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden 10 hükümlü, kent merkezindeki Borsa İstanbul Mustafa Kemal Paşa İlkokulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu ve Yeşilyurt İlkokulunda öğrencilerin daha hijyenik, sağlıklı bir ortamda eğitime devam edebilmesi için temizlik, bahçe düzenlemesi, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Bu sayede hükümlüler topluma yarar sağlayarak kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getirdi.

Çalışmalar kapsamında hükümlülerin zamanı etkili kullanma, iş becerisi geliştirme, başkalarının haklarına saygı gösterme, kurallara uyma ve çalışma disiplini kazanmaları da hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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