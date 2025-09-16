Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu

Haberler

Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık, Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek denetimli serbestlik uygulamalarının etkinliğini artırmayı ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık, Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı kapsamında kurumu ziyaret ettiğini belirten Şık, Ardahan'da denetimli serbestlik uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Şık, Cumhuriyet Savcısı Tuğrul Yılmazel ve Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürü Halit Erken'den kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Ardahan Adliyesi'ne geçen Şık, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz'u ziyaret etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
